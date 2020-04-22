Шмигаль: Завдання - за три роки оцифрувати 100 державних послуг

Уряд має намір залучити до 6 млн українців до програми розвитку цифрових навичок до 2022 року.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є чітке розуміння, що якщо ми хочемо подолати корупцію – нам потрібно створити такі умови, щоб вона стала просто неможливою. Тому в плані уряду чітко зазначено, що до 2024 року ми повинні забезпечити громадян можливістю 100% державних послуг та сервісів отримувати онлайн», – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що уряд планує залучити до 6 млн українців до програми розвитку цифрових навичок.

За його словами, залучити до програми мають намір громадян від 35 до 65+, які проживають в регіонах. Завдання на найближчі три роки – оцифрувати 100 державних послуг.

Шмигаль відзначив, що при розробці Державного веб-порталу державних послуг «Дія» вже доступні перші соціально важливі онлайн-послуги для громадян та низка пріоритетних послуг для бізнесу.

«За допомогою порталу можна розпочати бізнес, оформити низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів. Загалом на порталі наразі реалізовано 27 публічних послуг онлайн», - зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що цифровізація – це перш за все про відновлення довіри до державних інституцій.

Фото: КМУ