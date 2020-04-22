Кабмін схвалив законопроєкт "Про медіацію" з урахуванням зауважень

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про медіацію", передбачивши доопрацювати його у триденний термін з урахуванням низки зауважень.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 22 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це повноцінна редакція закону, який врегульовує один із ключових способів альтернативного врегулювання спорів - медіацію, статус медіатора та процедуру залучення медіаторів у різні процесуальні кодекси, у різні процеси судові", - наголосив міністр юстиції Денис Малюська, презентуючи документ.

За його словами, процедура медіації не буде витратною для бюджету, адже додаткових коштів залучати не планується, навпаки - гроші вдасться заощадити за рахунок зменшення навантаження на судову систему.

Малюська висловив переконання, що ухвалення цього закону істотно вплине на рівень добровільного виконання сторонами рішень судів.

Водночас міністр соціальної політики Марина Лазебна запропонувала передбачити у документі право окремим соціально незахищеним категоріям населення на безоплатне вирішення спору шляхом медіації.

"Ми надамо ці сім категорій, які сьогодні ми б хотіли, щоб були включені в цей процес", - сказала Лазебна.

Окрім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала у законопроєкті окремо врегулювати питання медіації у спорах, які стосуються дитини.

Члени уряду підтримали законопроєкт "Про медіацію", передбачивши доопрацювати його у триденний строк з урахуванням висловлених пропозицій.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

Медіація проводитиметься за взаємною згодом сторін медіації відповідно до принципів добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора.

Набути статусу медіатора зможе будь-яка фізична особа, яка має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами.

Підготовку у сфері медіації здійснюватимуть заклади освіти, а також організації, що забезпечують проведення медіації, об’єднання медіаторів, суб’єкти господарювання будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, що мають право надавати послуги у сфері медіації або організовувати їх надання відповідно до законодавства.

При цьому зазначається, що реєстри медіаторів зможуть вести об’єднання медіаторів, організації, що забезпечують проведення медіацій, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які залучають медіаторів або послугами яких користуються.