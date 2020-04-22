Е-ліцензії швидше забезпечать український ринок ліками - Посольство Британії

Посольство Великої Британії підтримує впровадження в Україні системи електронних ліцензій для продажу, імпорту й виробництва ліків, що дасть змогу швидше забезпечити хворих необхідними препаратами.

Про це диппредставництво повідомило у Facebook.

«Жодна бюрократична процедура не повинна заважати якісному лікуванню та наданню допомоги тим, хто її потребує. Саме тому Велика Британія підтримує розробку системи електронних ліцензій для продажу, імпорту й виробництва ліків. Е-ліцензії дозволять швидше забезпечити український ринок ліками, необхідними для допомоги хворим на коронавірус (COVID-19) й інші захворювання», - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що ці електронні послуги розроблені проєктом TAPAS для Державної служби України з лікарських засобів і контролю за наркотиками у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

Проєкт TAPAS фінансується UK Aid і USAID та реалізовується Eurasia Foundation.

Як повідомлялося, у січні на офіційному порталі Держлікслужби почав працювати у тестовому режимі онлайн-сервіс, який передбачає послуги з видачі ліцензії на виробництво ліків у промисловому масштабі, імпорт лікарських засобів, виготовлення ліків в умовах аптеки, гуртову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.