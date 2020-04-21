Зеленський і Шмигаль візьмуть участь у презентації е-паспортів у застосунку "Дія"

Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль візьмуть участь в онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія".

Про це інформує Урядовий портал.

"22 квітня відбудеться онлайн-презентація цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія" за участі Президента і Прем'єр-міністра", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що онлайн-брифінг стосовно впровадження цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина у застосунку "Дія" розпочнеться о 15:00.

Участь у заході також візьмуть віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Державної міграційної служби Юрій Соколюк.

Михайло Федоров у Facebook повідомив, що 22 квітня презентують такі нові можливості в "Дії": електроні паспорти в застосунку (завтра будуть доступні кожному); функція пуш-повідомлень; єдиний портал е-послуг; онлайн-відкриття/зміна даних/закриття ФОП; кабінет громадянина: можливість кожному побачити, що знає про вас держава (авто/техпаспорт/земля/нерухомість); можливість отримати статус/допомогу по безробіттю; сервіс для підписання документів онлайн з використанням електронного підпису.

Як повідомлялося, застосунок "Дія" можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Він працює як в інтернеті, так і в офлайн-режимі.