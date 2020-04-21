Криклій каже, що планувати відпустку на другу половину літа реалістично

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що українцям реалістично планувати відпочинок на другу половину літа.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю BBC News Україна.

"Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі будуть дотримуватися правил безпеки, не ризикуватимуть собою та близькими. І якщо ми побачимо, що статистика покращується, тобто крива захворювань не зростає", - сказав міністр.

За його прогнозами, відновлення авіасполучення залежатиме від того, як швидко інші країни будуть відкривати свої повітряні ворота, але цього точно не буде до травневих свят.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і авіасполучення.