Укрпошта розпочала передплату газет і журналів на друге півріччя

Національний поштовий оператор "Укрпошта" оголосив передплату газет і журналів на друге півріччя 2020 року та пояснив, як це зробити в умовах карантину.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

"Укрпошта розпочала передплату друкованих видань на друге півріччя 2020 року за електронними та друкованими каталогами. В умовах карантину передплатити друковані видання можна онлайн або через листоношу", - зазначили в "Укрпошті".

Повідомляється також про терміни проведення передплатної кампанії.

На видання загальнодержавної сфери розповсюдження терміни встановлені до 16 червня 2020 року. На видання, що включені до «Каталогу видань зарубіжних країн на II півріччя 2020 року» – до 4 червня 2020 року. На місцеві видання (обласні, міські, районні) – у строки, визначені відповідно до укладених з видавництвами (редакціями) договорами, але не пізніше ніж до 26 червня 2020 року.

Передплатити з поточних місяців видання загальнодержавної сфери розповсюдження у м. Києві та обласних центрах можна включно до 15 числа, а інших населених пунктах включно до 10 числа кожного місяця, що передує передплатному. Оформити послугу на місцеві видання – до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

Для безпеки клієнтів Укрпошта пропонує залишатися вдома та користатися сервісом, де за 3-5 хвилин можна обрати загальноукраїнську газету чи журнал або видання зарубіжних країн та оплатити платіжною карткою вартість його передплати.

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На порталі видання можна шукати як за назвою, так і за індексом. Крім того, для зручності користувачів, вони впорядковані в категорії та підкатегорії.

Оформити передплату можна також через листоношу, яка обслуговує будинок, а не йти у відділення. Для цього потрібно заповнити коротку онлайн-форму або зателефонувати до контакт-центру 0 800 300 545 та набрати цифру 9.