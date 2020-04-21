Засобів проти COVID-19 закупили на три тижні, наступні поставки забезпечить МОЗ
Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо подолання епідемії COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.
"Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 організувала закупівлі засобів, яких вистачить на наступні три тижні. Надалі постачання забезпечуватиме Міністерство охорони здоров’я України, яке вже організовує закупівлі за спрощеною процедурою", - ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 березня утворив та очолив Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19 як консультативно-дорадчий орган.
Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.