Засобів проти COVID-19 закупили на три тижні, наступні поставки забезпечить МОЗ

Координаційна рада з протидії поширенню коронавірусу організувала закупівлі засобів, яких вистачить на наступні три тижні, далі постачання забезпечуватиме Міністерство охорони здоров’я.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо подолання епідемії COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 організувала закупівлі засобів, яких вистачить на наступні три тижні. Надалі постачання забезпечуватиме Міністерство охорони здоров’я України, яке вже організовує закупівлі за спрощеною процедурою", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 березня утворив та очолив Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19 як консультативно-дорадчий орган.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.