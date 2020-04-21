Корея дала Україні $700 тисяч на боротьбу з коронавірусом – МЗС

Корея дала Україні $700 тисяч на боротьбу з коронавірусом – МЗС

Укрінформ
Уряд Республіки Корея виділив 700 тисяч доларів США на підтримку України у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Кошти підуть на закупівлю корейських лабораторних тестів і підтримку у рамках гуманітарного реагування ООН», - йдеться у повідомленні.

У МЗС поінформували, що допомога надійде за двома напрямками. Зокрема, 300 тисяч доларів США будуть надані у вигляді партії лабораторних корейських тестів або коштів на закупівлю таких тестів.

«Це не кредит, а безповоротна гуманітарна допомога. 400 тисяч доларів Корея передасть ООН, в Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні”, - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він подякував корейським партнерам за таку важливу допомогу для нашої держави, зазначивши, що ці кошти значно посилять здатність України протистояти коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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