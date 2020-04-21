Перепис населення: уряд розглядає три варіанти, але не на 2021 рік

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вважає, що в 2021 році всеукраїнський перепис населення, найімовірніше, не відбудеться.

Про це він сказав в інтерв'ю"Інтерфакс-Україна".

"Перепис потрібно обов'язково проводити, але це дороге задоволення. Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас увесь стабфонд на коронавірус - 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення, і це процес, який потрібно запускати заздалегідь. Наприклад, якби ми хотіли провести перепис у 2021 році, то в березні 2020 року ми мали б почати підготовку", - сказав Немчінов.

На уточнююче запитання, чи буде перепис населення проведено в 2021 році, міністр зазначив, що, ймовірно, ні. "Я думаю, що ні. Можна спробувати зробити його в кінці року, але тоді вже в цьому році потрібно почати витрачати кошти хоча б з вересня-жовтня. Як мені пояснював глава Держстату, потрібно мінімум один рік і три місяці, щоб пройти весь цикл , який необхідно зробити", - додав він.

За словами Немчінова, у керівництва Держстату є три сценарії: варіант класичного перепису, опитування і комбінований.

"Мені більше імпонує комбінований. Тут мова йде про те, що з максимальним використанням електронних носіїв, з максимальним використанням цифрових технологій, але водночас з дворовим обходом, з реальними речами. Але навіть суто цифровий перепис - це дуже великі кошти", - заявив чиновник.

Раніше повідомлялося, що перепис населення обійдеться державі в 3-4 мільярди гривень.

За даними оцінки чисельності населення, проведеної урядом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживали 37 млн ​​289 тис. осіб.