МОЗ закликає долучатися до акції #ПідтримуюЛікарів

Міністерство охорони здоров'я закликає українців долучитися до акції на підтримку лікарів.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Захист медиків є пріоритетним завданням МОЗ. Щодня ми працюємо над тим, аби забезпечити їх усім необхідним. Зокрема, вже найближчими днями у всі регіони надійде понад 71 тис. захисних костюмів. Але не менше лікарі потребують підтримки та вдячності від суспільства», - зазначив Степанов.

За його словами, символом єднання та солідарності з українськими медиками стала червона стрічка з вузликом.

«Захисні костюми лікарів - це велика кількість вузлів. Цей багатошаровий захист від зараження тримається на вузлах. Вони стали своєрідним символом захисту та боротьби з пандемією. Сьогодні я хочу зав’язати червону стрічку на знак підтримки та солідарності з українськими медиками і закликаю кожного долучитися до нашої соціальної кампанії #ПідтримуюЛікарів», - сказав глава МОЗ.

Долучитися до акції можна, розмістивши червону стрічку з вузликом на сторінках видань, в ефірі телеканалів, профілях у соціальних мережах або зав’язавши на зап’ясті.

В МОЗ закликали не соромитися дякувати медикам за самовіддану працю у боротьбі з коронавірусною хворобою.

Кампанія ініційована Міністерством охорони здоров’я України за підтримки креативної агенції Postmen та UNICEF Україна.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.