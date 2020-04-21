У Авакова вивчають досвід Білорусі щодо протипожежних заходів у лісах

Україна вивчає досвід Білорусі в питанні організації протипожежної безпеки у лісах.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Витрати на гасіння лісових пожеж в Україні несе служба з надзвичайних ситуацій. А в разі нестачі коштів вони виділяються з резервного фонду Кабміну. Так, на гасіння пожеж в зоні ЧАЕС рішенням КМУ було виділено 100 мільйонів гривень. У той же час в Білорусі управління лісового господарства оплачують всі витрати рятувальників на ліквідацію лісових пожеж: паливо, харчування, відрядження, ремонт техніки і так далі", - написав він.

Геращенко відзначив, що за логікою, оскільки лісгоспи отримують дохід від продажу лісу і його похідних - вони ж і повинні дбати про збереження лісу, оберігати його від приниження лісовими пожежами, а не тільки отримувати доходи.

"Така політика стимулює лісгоспи вкладати кошти у попередження лісових пожеж, а не в багатомільйонну оплату важкої і небезпечної праці рятувальників в подальшому", - зазначив він.

Геращенко додав, що у МВС "вивчають досвід Білорусі в справі організації протипожежних заходів в лісах і будуть пропонувати переймати його в тій частині, яка буде корисна для України".

Як повідомлялося, у лісах на території Житомирської області з 16 квітня триває гасіння пожеж. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).