Голова НСЖУ на прикладі британського міністра вказав на важливість преси

Державний секретар Британії з питань діджиталізації, культури, медіа та спорту Олівер Доуден просить співгромадян підтримати пресу в умовах економічної кризи, спричиненої поширенням Covid-19.

Про це у Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, посилаючись на виступ Доудена, який широко цитує британська преса.

Як зазначає Томіленко, урядовець закликав понад сотню найбільших брендів не переглядати свою рекламну політику – зокрема припинити практику відмовляти у розміщенні онлайн-реклами у новинних стрічках, які висвітлюють епідемію.

Водночас міністр, який відповідає за діджиталізацію, закликає британців купувати друковану пресу.

«Очевидно, що для українських урядовців та народних депутатів ця новина виявиться незрозумілою. Адже ні пропозиції щодо підтримки українських медіа, ні навіть елементарне питання дозволу на газетну торгівлю не вирішується. Так само, як на рівні влади не визнається та важлива роль, яку нині відіграють журналісти», - констатував голова НСЖУ.

До речі, додав Томіленко, у Британії через ризик захворіти, виконуючи професійний обов’язок, журналісти визнані «ключовими працівниками».