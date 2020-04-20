Євросоюз готовий надати Україні підтримку в боротьбі з пожежами в зоні ЧАЕС

Євросоюз готовий надати Україні комплексну допомогу у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні, і така підтримка високо цінується українською стороною.

Про це за підсумками розмови з єврокомісаром з питань кризового менеджменту Янезом Ленарчичем повідомив у Twitter посол України в Бельгії Микола Точицький, який також представляє нашу країну при ЄС.

«ЄС завжди підтримує Україну. Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні. Високо цінуємо готовність друзів у ЄС допомагати Україні», - йдеться у повідомленні.

#ЄС завжди підтримує Україну.

Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

Високо цінуємо готовність 🇪🇺друзів допомагати 🇺🇦! https://t.co/3uUs32uVke — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) April 20, 2020

Допис посла містить посилання на твіт Ленарчича.

«Щойно розмовляв з Постійним представником Місії України при ЄС Точицьким про пожежі в Україні. Радий почути, що ситуація під контролем», - зазначив єврокомісар.

Він додав, що ЄС продовжить моніторинг та готовий допомагати, допоки пожежі не будуть повністю ліквідовані за допомогою супутникової системи Copernicus та інших інструментів.