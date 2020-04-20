В Україні на COVID-19 за добу захворіли 16 дітей та 43 медики

В Україні за останню добу захворіла 261 особа, з них 16 дітей та 43 медичні працівники.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу захворіла 261 особа. З них 16 дітей та 43 медичні працівники. Було госпіталізовано 78 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків. Але хороша новина – 12 пацієнтів, у тому числі троє дітей та четверо медичних працівників, одужали», - зазначив Степанов.

Водночас він нагадав, що загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 5 710 осіб. І з них 374 дитини, а також 1074 медичних працівників. При тому загалом одужало 359 осіб, летальних випадків – 151.