Поліція та Нацгвардія пильнуватимуть передачу Україні Благодатного вогню
Про це повідомляє Нацполіція.
"Для забезпечення безпеки та дотримання карантинних обмежень біля релігійної установи нестимуть службу співробітники поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
Охорону громадської безпеки та контроль за дотриманням карантинних обмежень поблизу храму підтримуватимуть столичні правоохоронці.
У поліції наголосили, що у звязку з протиепідемічними заходами вхід до церкви буде обмежено з метою дотримання правил протидії поширенню коронавірусу. Правоохоронці закликають священнослужителів та вірян дотримуватися норм карантинних обмежень задля власної безпеки та безпеки оточуючих.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у храмі Гроба Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Церемонію сходження Благодатного вогню щороку проводять у Велику суботу грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Цьогоріч через пандемію коронавірусу сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбувається без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.
Благодатний вогонь цього року буде за спеціальною процедурою доправлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України.