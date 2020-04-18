Медзаклади отримають 15,8 мільярда на боротьбу з коронавірусом – МОЗ
Про це на брифінгу 18 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Згідно зі змінами до державного бюджету, проголосованими Верховною Радою, сформований відповідний фонд щодо боротьби з коронавірусною хворобою. З цих коштів передбачається, що 15,8 мільярда гривень підуть безпосередньо закладам охорони здоров'я, нашим медичним закладам на боротьбу з коронавірусною хворобою", - сказав він.
Степанов наголосив, що левова частка цих коштів буде направлена саме на підвищення заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, та забезпечення лікарськими засобами для відповідного ефективного процесу лікування пацієнтів.
"Весь цей механізм відбуватиметься через відповідне укладання договорів з лікарнями через Національну службу здоров'я України, де будуть передбачені всі ці заходи. Тобто кошти надходитимуть безпосередньо на лікарню, де вже головний лікар відповідно витрачатиме їх на боротьбу з коронавірусною інфекцією", - зауважив міністр.
Як повідомлялося, станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.