Медзаклади отримають 15,8 мільярда на боротьбу з коронавірусом – МОЗ

Відповідно до змін до Державного бюджету заклади охорони здоров’я отримають 15,8 млрд гривень на боротьбу з коронавірусною хворобою.

Про це на брифінгу 18 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно зі змінами до державного бюджету, проголосованими Верховною Радою, сформований відповідний фонд щодо боротьби з коронавірусною хворобою. З цих коштів передбачається, що 15,8 мільярда гривень підуть безпосередньо закладам охорони здоров'я, нашим медичним закладам на боротьбу з коронавірусною хворобою", - сказав він.

Степанов наголосив, що левова частка цих коштів буде направлена саме на підвищення заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, та забезпечення лікарськими засобами для відповідного ефективного процесу лікування пацієнтів.

"Весь цей механізм відбуватиметься через відповідне укладання договорів з лікарнями через Національну службу здоров'я України, де будуть передбачені всі ці заходи. Тобто кошти надходитимуть безпосередньо на лікарню, де вже головний лікар відповідно витрачатиме їх на боротьбу з коронавірусною інфекцією", - зауважив міністр.

Як повідомлялося, станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.