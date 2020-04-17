Українські міністри розповіли, як святкують Великдень

Члени Кабінету міністрів записали відео для українців, в якому розповіли, яку роль у їхньому житті відіграє Великдень та традиції є у їхніх родинах.

Цей ролик Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив у Тelegram із закликом зберегти традиції, але цього року залишитися на свято вдома.

«Збережіть традиції. Захистіть найцінніше. Залишайтесь вдома», - попросив Шмигаль.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна зізналася, що для неї Великдень - це світле родинне свято, коли вся сім'я збирається за одним великим святковим столом.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко також зазначив, що для нього це свято - важливий привід для зустріч у колі великої родини.

Читайте також: Біля храмів на Великдень чергуватимуть 22 тисячі поліцейських

«Для мене важливо у Великдень провести увесь день у колі сім'ї», - додав міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у Великдень також любить зібрати разом усю родину, побачити свої близьких і побажати один одному щастя та злагоди.

Міністр у справах ветеранів України Сергій Басараб вважає, що у цей день усі українці мають можливість подумати про мир, якого нам вистачає, про майбутнє дітей, про здоров'я батьків.

Міністр оборони України Андрій Таран закликав зателефонувати своїм батькам та рідним і привітати із Великоднем і сказати, що вони – найдорожчі у житті.

В. о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець сказала, що у Великдень обов'язково згадує своїх батьків, які вже не з нею.

Читайте також: Благодатний вогонь передадуть Україні за спеціальною процедурою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що не завжди мав можливість побувати у церкві на свято. «Я дипломат і так складалося неодноразово, що на Великдень я опинявся в іншій країні і не міг сходити до церкви, тому я точно знаю, що Великдень - насамперед ось тут (вказує на серце – ред.)», - сказав він.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр охорони здоров'я Максим Степанов зізналися, що люблять змагатися писанками у гру, в якій перемагає той, у кого яйце виявилося міцнішим. «Бити писанки – це улюблена забава, тому завжди на конкурсних засадах, хто переможе», - зазначив Криклій.

В. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій їх підтримала, зазнавши, що Великдень асоціюється із паскою і звуком крашанок.

Читайте також: Глава УГКЦ закликає вірян залишатися вдома на Великдень

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фонемнка наголосила, що її родина ретельно готується до свята. «Ми завжди готуємо крашанки і завжди пальці всієї моєї родини розфарбовані у різні кольори», - сказала вона.

У свято міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт планує обов'язково зателефонувати своїй мамі і говорити з нею не менше години. А міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов мріє міцно обійняти свою родину.