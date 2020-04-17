Німеччина дає Україні допомогу на €230 тисяч для боротьби з пожежами біля ЧАЕС

Федеративна Республіка Німеччина надасть Україні спеціальні обладнання для локалізації лісових пожеж навколо Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляється на сайті посольства ФРН в Україні.

"За дорученням Федерального уряду Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) передає, починаючи з сьогодні, Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж навколо колишньої радянської Чорнобильської АЕС", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, допомога включає 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності та близько 15 км пожежних рукавів. Крім того, проводиться закупівля пожежної автоцистерни, спеціально обладнаної для лісових та рослинних пожеж. За даними посольства, допомога становить 230 000 євро.

"Ми раді чути, що гасіння пожеж проходить успішно завдяки масштабному задіянню підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Щоб підтримати і захистити відважних вогнеборців у їхній боротьбі, ми швидко відреагували і, за погодженням з ДСНС, закупили дозиметри, пожежні рукави та пожежну машину", - сказала посол Німеччини Анка Фельдгузен.

Водночас у посольстві нагадали, що Німеччина підтримує ДСНС та Товариство Червоного Хреста України з 2015 року. З того часу 150 підрозділів ДСНС у 120 територіальних громадах були оснащені новим обладнанням поряд з навчальними заходами: серед іншого, партнерам було передано 2000 дихальних апаратів, 5500 повнолицьових масок, 4100 індивідуальних захисних костюмів, 240 кілометрів пожежних рукавів, 50 водяних насосів, 60 тонн піноутворючого вогнегасного засобу, 12 карет швидкої допомоги, 50 пожежних машин і по 3500 пар рукавичок, черевиків і шоломів для пожежників.

Від імені Федерального уряду ДСНС також отримала минулого тижня для боротьби з COVID-19 захисні маски, захисні костюми, а також переносні дезінфікуючі апарати на суму 175 000 євро.

Як повідомлялося, 4 квітня у Чорнобильській зоні виникла лісова пожежа. Її вдалося загасити 14 квітня. Зазначалося, що відкритого вогню вже немає, спостерігається тління в окремих осередках. Однак вже 16 квітня пожежі відновилися.