Пиловий четвер, лавра на карантині та весна у розквіті
Пожежу в Чорнобильській зоні, що тривала від 4 квітня, цього тижня вдалося взяти під контроль. Однак учасники оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації наголосили, що заявляти про повну перемогу над займанням ще рано. Хоч відкритого вогню вже немає, ще мінімум тиждень тлітиме лісова підстилка – і за несприятливих умов тління знову може перетворитися на полум'я.
Хтось називає пожежу 2020 року наймасштабнішою у Зоні відчуження – її можна порівняти з тією, що сталася 1992 року. Інші кажуть, що площа займання була не найбільшою, але цю пожежу можна назвати найнепередбачуванішою за всі минулі роки. Надто вже хаотично з’являлися нові осередки загоряння.
Єдине, що можна стверджувати точно: об'єкти Чорнобильської АЕС та інша критична інфраструктура не постраждали. Також не постраждали житлові будинки в місті Чорнобилі, де мешкають працівники станції.
Тільки-но кияни та жителі області зітхнули з полегшенням, як столицю в Чистий четвер накрила пилова буря.
За словами метеорологів, жодного зв'язку з пожежею в Чорнобилі погіршення видимості не мало. Це було викликано виключно посиленням швидкості вітру, яка сягала 15-20 метрів на секунду.
Таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який до Києва приніс північно-західний вітер.
Втім вже ввечері четверга й на ранок п’ятниці у столичному повітрі відчувався запах горілого й спостерігалося задимлення. Як пояснили рятувальники, воно виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області. На фото: міст Патона.
У понеділок, 13 квітня, міський голова Києва Віталій Кличко заявив що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За даними Кличка, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у лаврі становила близько 90 осіб. На фото: нацгвардійці поруч із Києво-Печерською лаврою.
Попри те, що боротьба із коронавірусом триває, в Україні реєструють нові випадки зараження. Станом на ранок п’ятниці, 17 квітня, в країні зафіксовано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.
У містах посилюють карантинні заходи, проводиться дезінфекція,
людей закликають залишатися вдома.
До боротьби із поширенням COVID-19 цього тижня долучився навіть український літак-гігант Ан-225. У вівторок “Мрія” привезла з Китаю до Польщі 80 тонн медичного вантажу, зокрема 7 млн масок, понад 200 тис. захисних комбінезонів і близько 250 тис. шоломів. Варшавський аеропорт імені Шопена транслював наживо приземлення українського гіганта.
А у Харкові фахівці "гараж хабу" - відкритої майстерні - показали журналістам оригінальну маску-фільтр для захисту лікарів від вірусу, креслення якої буде розміщено на платформі Yak.Today.
"Платформу Yak.Today створено якраз для того, щоб медики мали змогу повідомити про свої потреби, а майстри й інженери - викласти свої розробки. Зараз ми показали створену за ініціативою одного з користувачів відкритої майстерні повнолицеву маску PAPR з примусовою фільтрацією повітря. В такому засобі захисту лікар може безпечно надавати допомогу пацієнтам не менше 8 годин. Маска зроблена зі звичайної поліетиленової плівки - щоб не сказати, з поліетиленового пакета. Вона сполучена пластиковим шлангом з сертифікованим фільтром, через який - а це невеличка коробочка, закріплена на поясі - подається чисте повітря", - пояснив інженер, резидент "гараж хабу" Роман Видро.
А весна в Україні набирає обертів і квітне на повну. Втім, карантин вносить свої корективи у плани людей помилуватися красою природи, що прокидається. На фото: табличка з оголошенням про заборону відвідування паркової зони в Дніпрі.
На Закарпатті ж, де зараз починає масово квітнути сакура, вирішили провести віртуальні екскурсії містами, що славляться своїми японськими вишнями.
Цього тижня до "карантинної" роботи стала Верховна Рада. Так, в понеділок, 13 квітня, ухвалила зміни до держбюджету-2020 за основу і в цілому: дефіцит і видатки збільшили, а доходи – скоротили. Крім того, депутати посилили відповідальність за підпал трави — до 36 тисяч гривень штрафу. Позачергове пленарне засідання ВРУ також відбулося 15 квітня – на вимогу Президента. Роботу в умовах коронавірусного карантину народні обранці намагалися зробити максимально безпечною.
У четвер, 16 квітня, суд обрав колишньому народному депутату Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету. Суд також поклав на Чорновол обов’язки прибувати до суду, слідчого, прокурора за першим викликом, не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурору, суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання та роботи; утриматися від спілкування зі свідками, здати свої документи для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю тощо.
Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня написала в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.
Українці розпочали тижневий марафон великодніх приготувань. Спочатку відсвяткували Вербну неділю.
Потім взялися за традиційне миття вікон у Чистий четвер, який, щоправда, в Києві виявився більше пиловим, ніж чистим. Але спраглих до чистоти це не зупинило.
В Одесі очищувалися традиційно – морем.
Нова традиція цьогорічного передвеликоднього тижня – кроплення свяченою водою пасок у пекарнях виробників, аби на полиці магазинів вироби потрапляли вже освяченими. Так покупців великодніх смаколиків вирішили стимулювати відмовитися від походів до церков під час карантину через пандемію коронавірусу.
В Одесі стіну дорогою з Французького бульвару до Траси здоров'я команда відомих вуличних художників прикрасила гігантськими копіями шедеврів світового живопису. У вуличній галереї вже з'явилися копії таких відомих творів мистецтва, як "Я і мої папуги" Фріди Кало, "Сталість пам'яті" Сальвадора Далі, "Американська готика" Гранта Вуда, "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра і "Джоконда" Леонардо да Вінчі.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Народний депутат України проходить повз дівчину, яка робить селфі, біля будівлі парламенту в Києві.
Чоловік із хлопцем у захисних масках біля огорожі Центрального ринку міста Івано-Франківськ.
Люди в захисних масках під час карантину в Ужгороді.
Людина в захисній масці дивиться у вікно під час дощу на Київщині.
Чоловік з жінкою в захисних масках під час карантину в Києві.
Чоловік у протигазі під час карантину в Києві.
Ручка церковних дверей, обмотана бинтом із антисептиком, у Теребовлі на Тернопільщині.
Поліцейські стоять у черзі на трамвай у Києві.
Автотранспорт на дорозі біля карантинного блокпоста на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей.
Задимлення у Києві через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.
Дельфін біля узбережжя Одеси.
Писанки на ринку в місті Вижниця Чернівецької області.
Захід сонця над озером Нивка в Києві.
Гранітний камінь з великими прожилками чорної слюди на території Єлисеївського пегматитового кар’єру в Запорізькій області.
Хвилі на Чорному морі під час шторму "Таня" в Одесі.
Коти визирають у вікно в Києві.
Кіт лежить на сонечку на одеському пляжі.
Люди відпочивають на пляжі під час карантину в Одесі.
Спеціалізований бронеавтомобіль "Варта" на території блокпосту на Гостомельській трасі в Київській області.
Мигдаль квітне в Ужгороді.
Комаха літає над деревом, що квітне, на Київщині.
Сон широколистий квітне в Києві.