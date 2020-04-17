Пиловий четвер, лавра на карантині та весна у розквіті

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Укрінформ

Пожежу в Чорнобильській зоні, що тривала від 4 квітня, цього тижня вдалося взяти під контроль. Однак учасники оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації наголосили, що заявляти про повну перемогу над займанням ще рано. Хоч відкритого вогню вже немає, ще мінімум тиждень тлітиме лісова підстилка – і за несприятливих умов тління знову може перетворитися на полум'я.

Хтось називає пожежу 2020 року наймасштабнішою у Зоні відчуження – її можна порівняти з тією, що сталася 1992 року. Інші кажуть, що площа займання була не найбільшою, але цю пожежу можна назвати найнепередбачуванішою за всі минулі роки. Надто вже хаотично з’являлися нові осередки загоряння.

Єдине, що можна стверджувати точно: об'єкти Чорнобильської АЕС та інша критична інфраструктура не постраждали. Також не постраждали житлові будинки в місті Чорнобилі, де мешкають працівники станції.

Фото: Олександра Бутова

Тільки-но кияни та жителі області зітхнули з полегшенням, як столицю в Чистий четвер накрила пилова буря.

За словами метеорологів, жодного зв'язку з пожежею в Чорнобилі погіршення видимості не мало. Це було викликано виключно посиленням швидкості вітру, яка сягала 15-20 метрів на секунду.

Таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який до Києва приніс північно-західний вітер.

Фото: Євген Котенко

Втім вже ввечері четверга й на ранок п’ятниці у столичному повітрі відчувався запах горілого й спостерігалося задимлення. Як пояснили рятувальники, воно виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області. На фото: міст Патона.

Фото: Геннадій Мінченко

У понеділок, 13 квітня, міський голова Києва Віталій Кличко заявив що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За даними Кличка, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у лаврі становила близько 90 осіб. На фото: нацгвардійці поруч із Києво-Печерською лаврою.

Фото: Олександр Лапін

Попри те, що боротьба із коронавірусом триває, в Україні реєструють нові випадки зараження. Станом на ранок п’ятниці, 17 квітня, в країні зафіксовано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

У містах посилюють карантинні заходи, проводиться дезінфекція,

Фото: Павло Багмут

людей закликають залишатися вдома.

Фото: Олена Худякова

До боротьби із поширенням COVID-19 цього тижня долучився навіть український літак-гігант Ан-225. У вівторок “Мрія” привезла з Китаю до Польщі 80 тонн медичного вантажу, зокрема 7 млн масок, понад 200 тис. захисних комбінезонів і близько 250 тис. шоломів. Варшавський аеропорт імені Шопена транслював наживо приземлення українського гіганта.

Фото: Вячеслав Мадієвський

А у Харкові фахівці "гараж хабу" - відкритої майстерні - показали журналістам оригінальну маску-фільтр для захисту лікарів від вірусу, креслення якої буде розміщено на платформі Yak.Today.

"Платформу Yak.Today створено якраз для того, щоб медики мали змогу повідомити про свої потреби, а майстри й інженери - викласти свої розробки. Зараз ми показали створену за ініціативою одного з користувачів відкритої майстерні повнолицеву маску PAPR з примусовою фільтрацією повітря. В такому засобі захисту лікар може безпечно надавати допомогу пацієнтам не менше 8 годин. Маска зроблена зі звичайної поліетиленової плівки - щоб не сказати, з поліетиленового пакета. Вона сполучена пластиковим шлангом з сертифікованим фільтром, через який - а це невеличка коробочка, закріплена на поясі - подається чисте повітря", - пояснив інженер, резидент "гараж хабу" Роман Видро.

Фото: Микола М'якшиков

А весна в Україні набирає обертів і квітне на повну. Втім, карантин вносить свої корективи у плани людей помилуватися красою природи, що прокидається. На фото: табличка з оголошенням про заборону відвідування паркової зони в Дніпрі.

Фото: Сергій Гудак

На Закарпатті ж, де зараз починає масово квітнути сакура, вирішили провести віртуальні екскурсії містами, що славляться своїми японськими вишнями.

Фото: Євген Котенко

Цього тижня до "карантинної" роботи стала Верховна Рада. Так, в понеділок, 13 квітня, ухвалила зміни до держбюджету-2020 за основу і в цілому: дефіцит і видатки збільшили, а доходи – скоротили. Крім того, депутати посилили відповідальність за підпал трави — до 36 тисяч гривень штрафу. Позачергове пленарне засідання ВРУ також відбулося 15 квітня – на вимогу Президента. Роботу в умовах коронавірусного карантину народні обранці намагалися зробити максимально безпечною.

Фото: Геннадій Мінченко

У четвер, 16 квітня, суд обрав колишньому народному депутату Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету. Суд також поклав на Чорновол обов’язки прибувати до суду, слідчого, прокурора за першим викликом, не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурору, суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання та роботи; утриматися від спілкування зі свідками, здати свої документи для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю тощо.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня написала в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Фото: Олег Снітовський

Українці розпочали тижневий марафон великодніх приготувань. Спочатку відсвяткували Вербну неділю.

Фото: Геннадій Мінченко

Потім взялися за традиційне миття вікон у Чистий четвер, який, щоправда, в Києві виявився більше пиловим, ніж чистим. Але спраглих до чистоти це не зупинило.

Фото: Юлій Зозуля

В Одесі очищувалися традиційно – морем.

Фото: Дмитро Смольєнко

Нова традиція цьогорічного передвеликоднього тижня – кроплення свяченою водою пасок у пекарнях виробників, аби на полиці магазинів вироби потрапляли вже освяченими. Так покупців великодніх смаколиків вирішили стимулювати відмовитися від походів до церков під час карантину через пандемію коронавірусу.

Фото: Юлій Зозуля

В Одесі стіну дорогою з Французького бульвару до Траси здоров'я команда відомих вуличних художників прикрасила гігантськими копіями шедеврів світового живопису. У вуличній галереї вже з'явилися копії таких відомих творів мистецтва, як "Я і мої папуги" Фріди Кало, "Сталість пам'яті" Сальвадора Далі, "Американська готика" Гранта Вуда, "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра і "Джоконда" Леонардо да Вінчі.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Народний депутат України проходить повз дівчину, яка робить селфі, біля будівлі парламенту в Києві.

Фото: Юрій Рильчук

Чоловік із хлопцем у захисних масках біля огорожі Центрального ринку міста Івано-Франківськ.

Фото: Сергій Гудак

Люди в захисних масках під час карантину в Ужгороді.

Фото: Олена Худякова

Людина в захисній масці дивиться у вікно під час дощу на Київщині.

Фото: Юлія Овсяннікова

Чоловік з жінкою в захисних масках під час карантину в Києві.

Фото: Юлія Овсяннікова

Чоловік у протигазі під час карантину в Києві.

Фото: Олег Снітовський

Ручка церковних дверей, обмотана бинтом із антисептиком, у Теребовлі на Тернопільщині.

Фото: Юлія Овсяннікова

Поліцейські стоять у черзі на трамвай у Києві.

Фото: Юрій Рильчук

Автотранспорт на дорозі біля карантинного блокпоста на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Фото: Анна Войтенко

Задимлення у Києві через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

Фото: Юлій Зозуля

Дельфін біля узбережжя Одеси.

Фото: Юрій Рильчук

Писанки на ринку в місті Вижниця Чернівецької області.

Фото: Олена Худякова

Захід сонця над озером Нивка в Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Гранітний камінь з великими прожилками чорної слюди на території Єлисеївського пегматитового кар’єру в Запорізькій області.

Фото: Юлій Зозуля

Хвилі на Чорному морі під час шторму "Таня" в Одесі.

Фото: Юлія Овсяннікова

Коти визирають у вікно в Києві.

Фото: Юлій Зозуля

Кіт лежить на сонечку на одеському пляжі.

Фото: Юлій Зозуля

Люди відпочивають на пляжі під час карантину в Одесі.

Фото: Володимир Тарасов

Спеціалізований бронеавтомобіль "Варта" на території блокпосту на Гостомельській трасі в Київській області.

Фото: Сергій Гудак

Мигдаль квітне в Ужгороді.

Фото: Володимир Тарасов

Комаха літає над деревом, що квітне, на Київщині.

Фото: Олена Худякова

Сон широколистий квітне в Києві.