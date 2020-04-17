Віцеспікер Ради виступає за появу в Україні “імунних сертифікатів”

Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров'я та Рада нацбезпеки і оборони мають приступити до розробки стратегії тестування населення на наявність антитіл до коронавірусу.

Таку думку висловила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Уряд України, МОЗ, РНБО мають негайно приступити до розробки стратегії тестування населення на наявність антитіл до коронавірусу. Необхідно забезпечити реалізацію такої стратегії відповідними ресурсами. Треба вже сьогодні планувати закупівлю, або власне виробництво достовірних тестових систем на антитіла до COVID-19", - наголошує Кондратюк.

За її словами, варто також розглянути питання щодо видачі імунних сертифікатів для населення та готувати відповідні зміни до постанов Кабінету міністрів.

Кондратюк вважає, що громадяни з імунітетом повинні отримати можливість "хоч завтра стати до роботи, щоб прогодувати свої сім’ї".

"За даними науковців, від 25% до 50% людей, які були інфіковані, можуть взагалі не відчувати симптомів. Тому урядам дуже важливо знати реальну кількість людей, які перехворіли коронавірусом в масштабах країни. Такі дані дозволять ухвалювати ефективні рішення про те, коли припиняти заходи соціальної ізоляції, знову відкривати бізнеси та школи. Адже люди, які мають імунітет, можуть безпечно повертатися до звичного життя", - зазначила віцеспікер.

Кондратюк додала, що нині інформація про кількість громадян, захищених від повторного зараження COVID-19, завдяки власному імунітету стає стратегічно важливою.

Також вона звернула увагу на міжнародний досвід і зауважила, що владою США вже було надано перший дозвіл на використання сертифікованого тесту на виявлення антитіл до COVID-19. Також у США обговорюються наміри видавати імунні сертифікати тим, хто перехворів. Водночас Національний інститут охорони здоров’я США планує дослідження понад 10 000 здорових добровольців для виявлення серед них громадян з антитілами до коронавірусу.

За словами Кондратюк, тестування населення на імунітет проводиться в Іспанії та Великій Британії. Відповідні дослідження для виявлення частки населення, яка безсимптомно перехворіла на коронавірус, плануються в Аргентині та Австрії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.