Антикорупційний суд продовжить розгляд справи Омеляна 28 квітня

Вищий антикорупційний суд 28 квітня продовжить розгляд справи щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"28 квітня 2020 року суд продовжить дослідження матеріалів на електронних носіях інформації сторони обвинувачення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні, яке проходило у четвер, 16 квітня, колегія суддів ВАКС дослідила електронний носій інформації зі скопійованим вмістом мобільних телефонів обвинуваченого та його дружини.

Окрім того, суд дослідив докази сторони захисту.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування справи щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна (уряд Володимира Гройсмана) за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський райсуд столиці у квітні 2019 року закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.