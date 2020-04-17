Громадян України на круїзних лайнерах біля США готують до евакуації – посольство

Судновласники круїзних лайнерів, які перебувають біля узбережжя США, отримують необхідні дозволи для евакуації громадян України додому, які досі залишаються на цих суднах в період пандемії.

Про це йдеться в коментарі посольства України в США, оприлюдненому в ніч проти п'ятниці.

"Наразі триває спільна робота з низкою провідних компаній-судновласників для повернення українців-членів екіпажів, які перебувають на круїзних-лайнерах", - зауважили в дипломатичному представництві.

При цьому уточнюється, що йдеться про лайнери Grand Princess компанії Carnival, Celebrity Reflection, а також окремі судна компаній MSC Cruises, Equinox та Royal Caribbean.

"Важливо розуміти, що судновласники мають отримати дозволи від Центру з питань контролю та профілактики захворювань США (CDC), який розробив окремі вимоги для проведення евакуації членів екіпажів суден", - зазначили в українському посольстві.

Як тільки судновласники отримають усі необхідні дозволи, вони відразу повідомлять українських громадян на суднах про шляхи повернення додому, підкреслюється в повідомленні.

"У цей час посольство залишається на зв’язку з представниками-судновласниками та відстежує умови перебування й дотримання прав українських громадян, які залишаються на цих круїзних лайнерах", - зауважили в українській дипмісії.

У посольстві України в Вашингтоні також запевнили, що взаємодіють з цього питання з Державним департаментом США.

Фото: CNN.