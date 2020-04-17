У регіональних прокуратурах два етапи атестації пройшли 75% прокурорів

Регіональні прокурори пройшли два етапи атестації у рамках реформування відомства.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Кадрові комісії з атестації прокурорів регіональних прокуратур завершили опрацювання протоколів проходження двох етапів тестування. 2383 прокурори, тобто понад 75%, успішно пройшли два етапи атестації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори, які не з'явилися на тестування або набрали низькі бали, будуть звільнені,

Також комісії розглянули близько тисячі заяв прокурорів щодо перенесення строків тестування, поданих як напередодні, так і після дня проходження атестації. Члени комісій ухвалили рішення про призначення додаткового дня для складання тестів.

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У прокуратурі нагадали, перші два етапи атестації прокурорів регіональних прокуратур відбулись на початку березня. Вони передбачали перевірку рівня знань законодавства та вмінь його застосування, а також загальних здібностей та навичок. Прокурори, які успішно пройшли обидва тестування, допускаються до третього етапу атестації, який включає виконання практичного завдання та проходження співбесіди.

Дати третього етапу атестації та додаткового тестування в рамках перших двох етапів будуть визначені комісіями після зняття обмежувальних карантинних заходів, введених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з подальшими змінами та доповненнями.