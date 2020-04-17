Нинішня криза, пов’язана з пандемією, несе для себе уроки для людства - Вселенський Патріарх

«Уроки, які ми всі засвоїли, матимуть неминучу користь, коли ми вийдемо із цієї кризи. Нам нагадали, що світ більший, ніж наші індивідуальні інтереси та проблеми, більший, ніж юрисдикції наших парафій та пастви, більший, ніж будь-яка окрема церква чи релігійна громада. Ми усвідомили, що завжди повинні робити щось більше, ніж лише те, що впливає лише на наше життя чи життя нашої сім'ї», - сказав Патріарх Варфоломій.

Він наголосив, що нині ми захоплюємося лікарями та медсестрами, які жертвують своїми життями для зцілення інших, так само як діями представників інших професій, хто продовжує виконувати свої обов’язки, а також, хто допомагає нужденним.

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«Зрештою, ми усвідомили те, що Священне Писання та Святі завжди знали і декларували - «хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого не бачив», - сказав Вселенський Патріарх.

Він також акцентував на тому, що успіх тих, хто наполегливо працює для протидії COVID-19, залежить від нашої участі та співпраці, яка полягає в дотриманні обмежувальних заходів.