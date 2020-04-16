Штрафи за пошкодження телекомунікаційних мереж можуть зрости - Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)" (№2654) і скоротила строки його підготовки до другого читання.

Законопроєкт підтримали 315 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ пропонує внести зміни до статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зміни передбачають, що порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо воно не викликало припинення надання телекомунікаційних послуг, – тягнутимуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – у розмірі від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чинна редакція КУпАП передбачає штрафи за такі діяння у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, законопроєкт пропонує внести зміни до статті 360 Кримінального кодексу. Пропонується, що умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг – каратимуться штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Читайте також: В Україні опублікували закон про штрафи для паліїв трави

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, – каратимуться позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Якщо зазначені дії завдали майнову шкоду у великих розмірах або спричинили тяжкі наслідки, вони каратимуться позбавленням волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.