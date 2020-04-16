Суд відклав на два тижні розгляд апеляції Микитася

Апеляційна палата ВАКС перенесла розгляд апеляційної скарги щодо стягнення в дохід держави 80 млн грн застави з екснардепа на 29 квітня.

"Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Засідання відбудеться о 13:45 29 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колегія суддів Апеляційної палати ВАКС розглянула та задовольнила клопотання адвоката заставодавця - дружини підозрюваного про надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи та апеляційною скаргою.

Як повідомлялося, експрезидента "Укрбуду" Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Натомість, Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

4 жовтня 2019 року колегія суддів ВАКС обрала Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у 5,5 млн грн. За нього внесли заставу, і він вийшов на волю.

Проте це рішення суду САП оскаржила в Апеляційній палаті ВАКС. Зрештою суд задовольнив скаргу прокуратури в частині збільшення застави і обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 80 млн грн. Після цього Микитася заарештували у залі суду.

25 жовтня за Микитася внесли заставу 80 млн грн. Згідно з умовами запобіжного заходу, Микитась мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і з’являтися до слідчого на першу вимогу і не спілкуватися зі свідками у його справі.

3 квітня ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави, яка була внесена Микитасем.