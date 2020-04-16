НАЗК перевірить безкоштовний переліт Єрмака з Мінська

НАЗК перевірить законність безкоштовного перельоту глави Офісу Президента України Андрія Єрмака з Мінська.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на звернення Центру протидії корупції, інформує пресслужба ЦПК.

"НАЗК почало перевірку дій голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. Він повертався приватним літаком з Мінська після засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Це може трактуватися як подарунок, оскільки Єрмак не заплатив за цю послугу", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 11 березня 2020 року журналісти зафіксували прибуття Єрмака приватним літаком із Мінська, яким зазвичай користується олігарх Віктор Пінчук.

У ЦПК зазначили, що сам Єрмак повідомив, що переліт запропонував йому другий президент України Леонід Кучма, і він не знає, хто саме оплатив цю поїздку.

"Така послуга вважається подарунком в розумінні закону "Про запобігання корупції". Єрмак обіймає посаду, яка підпадає під дію цього закону. Проте закон забороняє отримувати подарунки, вартістю більше, ніж один прожитковий мінімум – зараз це 2102 гривні", - наголосили у ЦПК.

У ЦПК поінформували, що у випадку підтвердження цього порушення, Єрмаку загрожує штраф від 1700 до 3400 грн.

Ознайомитися з відповіддю НАЗК на запит Центру протидії корупції можна за посиланням.