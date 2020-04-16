Офіс генпрокурора передав понад 1,8 мільйона на потреби трьох лікарень

Працівники Офісу генерального прокурора передали свій одноденний заробіток на боротьбу із поширенням коронавірусної інфекції в Україні - у квітні вдалося зібрати понад 1,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Добровільна пожертва наших працівників дасть змогу підтримати зараз лікарні на Тернопільщині та Буковині, де одні із найбільших показників захворюваності. Кожен медзаклад одержав понад 600 тисяч гривень, які зможе витратити на потреби пацієнтів, медиків чи закупівлю необхідного обладнання», - заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Зазначається, що за запитом протиепідемічних штабів регіонів грошову допомогу для протидії COVID-19 одержали Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина», Монастириська центральна районна лікарня та Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня.

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Як повідомлялося, в Офісі Генерального прокурора створено координаційний штаб для боротьби з поширенням коронавірусу. Він здійснює профілактичні та протиепідемічні заходи в органах прокуратури та оптимізує роботу Офісу, регіональних та місцевих прокуратур в умовах карантину.