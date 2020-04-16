МВС: Зміни до закону про Нацгвардію унормують її діяльність відповідно до досвіду ЄС

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України» дозволить унормувати її діяльність відповідно до європейського досвіду.

Про це інформує пресслужба МВС.

Як зазначається, одна з найбільш обговорюваних змін стосується права військовослужбовців НГУ складати протоколи про адміністративні правопорушення. Зокрема, уточнюють у МВС, проєктом закону №3105 визначено розширення прав офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом НГУ щодо запобігання, виявлення та припинення правопорушень.

Ці правки стосуються 19 статей КУпАП та 2 статей Закону «Про Національну гвардію України».

Щодо надання права нацгвардійцям вживати заходів реагування на правопорушення визначені КУпАП, у МВС наголошують, що це повністю узгоджується з європейськими принципами у сфері охорони громадського порядку. Таким правом наділені всі аналогічні європейські військові формування з правоохоронними функціями Міжнародної асоціації жандармерії та поліцейських сил з військовим статусом (FIEP), повноправним членом якої є й НГУ.

«З усіх структур, які входять до асоціації, тільки військовослужбовці НГУ не мають права складати протоколи про адміністративні правопорушення», - вказують у МВС, уточнюючи, що розширення повноважень стосуватиметься найбільш поширених правопорушень у громадських місцях.

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Зокрема, згідно із запропонованими змінами щодо повноважень реагування на адмінпорушення, нацгвардійці зможуть: вживати заходів реагування на правопорушення, визначені КУпАП, у тому числі складати протоколи про адмінправопорушення, на підставі та в порядку, визначених законом; передавати матеріали про адмінправопорушення на розгляд уповноважених органів виконавчої влади або судів, формувати (наповнювати) та користуватися реєстрами й базами даних МВС.

У зв'язку з цим у міністерстві відзначили, що всі офіцери НГУ та більшість військовослужбовців за контрактом мають вищу освіту.

Уточнюється, що вже понад 4 тисячі офіцерів і контрактників у 2019–2020 роках пройшли відповідну підготовку у вишах МВС за програмою навчання патрульних поліцейських для здійснення превентивних та поліцейських заходів.

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Також зазначається, що нацгвардійці вже наділені правом здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до законів «Про Національну поліцію» та «Про Національну гвардію України».

«Зокрема це стосується права проводити особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів, що є знаряддям або об’єктом правопорушення. Але реалізувати ці «поліцейські» права, щодо вживання таких заходів реагування на правопорушення, визначені КУпАП, військовослужбовці НГУ не в змозі, оскільки не є відповідними суб’єктами, що наділені такими повноваженнями», - констатують у МВС.

Наголошується, що надання суб’єктності нацгвардійцям дозволить краще забезпечувати безпеку, оскільки у порушника може бути вогнепальна, холодна зброя, вибухівка. Також, як зауважують у міністерстві, це покращить умови для створення доказової бази правопорушення.

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«Військовослужбовцям Нацгвардії надаватиметься право затримувати, доставляти та передавати органам Національної поліції, правоохоронним органам осіб, які вчинили або підозрюються у вчиненні адміністративного правопорушення. Таке право дозволить більш оперативно нести службу з охорони громадського порядку, не викликаючи для реагування на адміністративні правопорушення працівників поліції, а також розвантажити їхню роботу», - зазначили у МВС.

Загалом, додали у міністерстві, прийняття законопроєкту №3105 дозволить узгодити між собою Закон «Про Національну гвардію України» та інші закони.

«Внесення цих змін до законодавства, що регламентує діяльність НГУ, сприятиме наближенню Національної гвардії України до правоохоронних структур, які є членами Асоціації (FIEP)», - зазначають у МВС.