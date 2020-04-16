На тлі епідемії Україні треба зберегти баланс безпеки і свободи – експерт

Епідемія коронавірусу та пов'язані з нею обмежувальні заходи не мають стати загрозою для громадянського суспільства.

Таку думку під час онлайн-дискусії, організованої PEN Ukraine, висловив доктор філософських наук Вахтанг Кебуладзе, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Навіть на тлі такої загрози як пандемія не треба йти на умовляння відмовитися від частини власної свободи, а потім взагалі від свободи – і, мовляв, буде безпечний світ», - зазначив Кебуладзе.

Він навів приклад авторитарного Китаю, який буцімто швидко здолав епідемію: «Найстрашніше те, що ті жахи, які заскочили Європу і США, могли би бути не такими, якби Китай не приховував інформацію».

Науковець указав, що загроза прийшла із закритого світу, де немає свободи.

«І тому відповідь має бути асиметричною – якщо ми у відповідь на цю загрозу будемо обмежувати свободу, то зрештою дуже скоро опинимось у світі, де виникатимуть такі загрози, з якими ми не зможемо давати собі раду. Я би дуже хотів, щоб ми зберегли цей баланс безпеки і свободи, який є запорукою успішності ліберальних демократій», - підкреслив Кебуладзе.

Він додав, що найкраще з кризою можуть впоратися демократичні країни із сильними інституціями. А найгірше - демократичні держави зі слабкими інституціями, як Італія або Україна. І десь посередині - авторитарні країни, котрі не можуть використати такий важливий інструмент, як свідомість громадян і громадські інституції, але можуть застосувати авторитарну владу і суворий режим карантину.