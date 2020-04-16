Соколов: Середнє навантаження на слідчого ДБР - близько 30-40 справ

Середнє навантаження на слідчого Державного бюро розслідувань зараз становить близько 30-40 проваджень.

Про це в інтерв'ю УП заявив в.о. директора ДБР Олександр Соколов.

"Середнє навантаження по ДБР на слідчого зараз становить десь 30-40 проваджень. І це навантаження дуже нерівномірне", - зазначив він.

При цьому, за словами Соколова, у територіальному управлінні в Києві на слідчого припадає понад 100 проваджень.

Як повідомлялося, виконувач обов’язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов заявив про те, що має намір узяти участь у відкритому конкурсі на посаду керівника цього відомства, коли його буде оголошено.