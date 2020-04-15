Кабмін удосконалив здійснення оплати медпослуг за договорами НСЗУ

Кабінет міністрів удосконалив здійснення оплати медичних послуг за договорами з Національною службою здоров'я України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 15 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запропоновані зміни передбачають, що такі дані таких систем, як "Централь 103" та інформаційна система НСЗУ, є одночасно даними центральної бази даних, тобто частиною електронної системи охорони здоров'я. Законом України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення передбачено, що оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за Програмою медичних гарантій здійснюється на підставі інформації та документів, що внесені надавачем медичних послуг до електронної системи охорони здоров’я. ... Внесення запропонованих змін дозволить з 1 квітня здійснювати належним чином оплату за договорами про медичне обслуговування", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Постановою вносяться зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, порядку ведення Держреєстру актів цивільного стану громадян, Порядку опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я НСЗУ, порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності.

Цими змінами, серед іншого, визначено поняття адміністрування центральної бази, розпорядника реєстру, визначено, що функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я повинні забезпечувати сумісність і взаємодію з Держреєстром фізичних осіб - платників податків тощо.

Також Кабмін встановив особливості взаємодії Міністерства юстиції та НСЗУ у процесі обміну інформацією. Зокрема, Мін’юст надає НСЗУ відомості про держреєстрації народження, смерті, цивільних станів тощо шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами МОЗ та Мін’юсту через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.