Засоби захисту для медиків: з допомогою волонтерів – Україна справляється

Халати, маски, окуляри, бахіли – все це в українських медиків вже є. І їх вистачить, якщо ми уникнемо негативного сценарію

Соціологія – наука інерційна. Останнє (кінець першої декади квітня) опитування, проведене КМІС, показало, що 70% його учасників вважають, що влада не впоралася із забезпеченням медиків засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) і лише 12% респондентів дотримуються протилежної думки. А як насправді? Особливо гострою відсутність забезпеченнями ЗІЗами медиків була на початку епідемії, а відтак, як і в перші дні війни на Сході, на допомогу прийшли волонтери.

Зараз, схоже, ситуація дещо покращилася: з Китаю в Україну регулярно прибувають літаки з товарами медичного призначення, а 10 квітня засоби захисту для 10 тисяч українських медпрацівників направили Об'єднані Арабські Емірати. Але судячи з великої кількості повідомлень про волонтерську допомогу лікарням, захистити медиків лише силами держави поки не виходить. Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що станом на ранок 15 квітня на COVID-19 захворіли 684 медичних працівників.

У Великій Британії кожен третій медик захворів – через нестачу захисту

Утім, ЦЕ, ЯК І БАГАТО ЩО ІНШЕ ПІД ЧАС ЦІЄЇ ПАНДЕМІЇ, ПРОБЛЕМА НЕ ЛИШЕ УКРАЇНСЬКА. Ще в березні китайські медики, які брали участь у боротьбі з епідемією, в інтерв’ю Bloomberg застерігали, що найсерйознішою помилкою є недостатня захищеність медичних працівників, які працюють з інфікованими. Саме через це зростав і зростає рівень захворюваності медиків у Європі.

...китайські медики застерігають...

"Наші європейські колеги заражаються цією хворобою під час повсякденної роботи, ситуація досить схожа з тією, що була в Ухані", – пояснив професор Об’єднаного медичного коледжу Пекіна Ву Донг.

Це підтверджує ситуація у Великій Британії, де кожен третій з медиків, які здали тест на коронавірус SARS-CoV-2, виявився інфікованим. Про що пише й газета The Telegraph. За даними видання, 5733 з 16888 тестів, зроблених на медичних працівниках, показали позитивний результат. Підвищений відсоток інфікованих серед медиків видання пов’язує з недоліком засобів особистого захисту: медичних масок, рукавичок і фартухів, дефіцит яких спостерігається з самого початку спалаху захворювання, а зараз запаси деяких засобів “критично низькі”. Та що там – багато хто у нас бачив телесюжет, де БРИТАНСЬКІ МЕДСЕСТРИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК ЗАХИСНИЙ ОДЯГ – СМІТТЄВІ МІШКИ...

В Італії, схоже, роботу над помилками виконали швидше, хоч при цьому все одно серед інфікованих кожен 11-й – медпрацівник. Гліб Бітюков, один із лікарів у складі української бригади в Італії, написав у Фейсбук, що попри збільшення навантаження на систему охорони здоров’я, нестачі засобів захисту для медпрацівників не спостерігається:

“Тут є все і в достатній кількості. При кожному вході у відділення я вдягаю дві пари рукавичок та новий костюм. Перед кожним пацієнтом я вдягаю ще одну пару рукавичок, а після того як знімаю дезінфікую нижній шар рукавичок розчинами які знаходяться всюди у відділенні і все це є. Ба більше – я можу вибрати який розмір рукавичок мені підходить. Тут ніхто не рахує скільки пар рукавичок або катетерів він витратив за день, скільки метрів бинту відмотано, скільки флаконів фізрозчину введено, записуючи це в нескінченні журнали. Ти просто береш все, що тобі необхідно від серветок до кисневих балонів, які стоять в коридорі під стінкою”.

Фото: Фейсбук Гліба Бітюкова

Медики на перший час забезпечені, але треба нарощувати їхній захист надалі

На жаль, наші медики лише мріють про таке забезпечення засобами захисту, як в Італії, хоч відмічають, наразі ситуація уже не критична – захисту на найближчий час вистачить. Але якщо раптом захворюваність різко підскочить – прогнози подекуди не такі обнадійливі.

Лікар Київського обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Гонтар розповідає, що часткове забезпечення ЗІЗами отримали від області на початку епідемії, а зараз тримаються за рахунок благодійників і волонтерів:

“Ми отримуємо допомогу від благодійників, волонтерів, депутатів, і завдяки цьому трохи нарощуємо наші запаси. Учора отримали велику партію – комбінезони, маски, респіратори. Також люди допомагають станціям екстреної допомоги безпосередньо на місцях – привозять по 20, по 40 комплектів засобів захисту – хто скільки може.ЗАХИСНИХ КОСТЮМІВ НАМ НА ДЕКІЛЬКА ДНІВ ВИСТАЧИТЬ, АЛЕ ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО, ЯК ДАЛІ РОЗВИВАТИМЕТЬСЯ СИТУАЦІЯ”, – говорить лікар “екстренки”.

На запитання про те, чи забезпечуються водії карет швидкої засобами захисту, він відповідає, що згідно з інструкцією, захисні комбінезони водіям потрібні не в кожному випадку. Якщо водій знаходиться в кабіні, йому достатньо маски й рукавичок, оскільки кабіна герметично ізольована від внутрішнього салону. Але якщо водій надає допомогу при транспортуванні пацієнта – то теж має забезпечуватися повним захистом.

Очільник Мукачівської центральної районної лікарні - і за сумісництвом керівник штабу з ліквідації наслідків НС у місті - Євген Мешко теж розповів Укрінформу про забезпечення медиків захистом. За його словами, лікарі первинки забезпечені ЗІЗами у достатній кількості. Захист купували за рахунок коштів, які виділило НСЗУ.

Євген Мешко

“На вторинній ланці наразі ми теж забезпечені в повному обсязі – коштом міста і благодійників. Усе розподілено по відділеннях, залежно від ризиків. Також відбулося навчання персоналу, як користуватися засобами індивідуального захисту. Наразі ми стовідсотково забезпечені, але все буде залежати від сценарію розвитку епідемії, за яким піде Україна. Якщо сценарій буде спокійний, то наших запасів вистачить на місяць-два. Якщо ми підемо за сценарієм Італії чи Іспанії, то в такому разі наше забезпечення виявиться лише частковим. Тож ми продовжуємо готуватися до гіршого сценарію, а міська рада нам у цьому допомагає, виділяючи кошти”, – говорить Євген Мешко.

Наш експерт відмічає, що проблема ще і в тому, що ринок був не готовий до епідемії, тож там великий дефіцит майже всіх товарів медичного призначеня. “Якщо ми щось і знаходимо, то за завищеними цінами. ДЕРЖАВА ЗАРАЗ ПОЧАЛА РЕГУЛЮВАТИ ЦІНИ НА МАСКИ, АЛЕ ЧОМУСЬ ЗАБУЛА, ЩО ТРЕБА РЕГУЛЮВАТИ ЦІНИ НА ЗАХИСНІ ЕКРАНИ, РЕСПІРАТОРИ, АПАРАТИ ШВЛ, ЦІНА ЯКИХ ІЗ 600 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗРОСЛА ДО ПІВТОРА МІЛЬЙОНА. Це величезний бізнес на людських життях, і добре було б, якби й інші товари можна було закупити за доступними цінами”, – додає керівник лікарні.

Головний лікар Черкаської обласної лікарні Олександр Дудник розповів про постачання засобів захисту чотирма шляхами. “Є централізовані закупівлі коштом обласного бюджету, централізовані поставки гуманітарної допомоги, які розподіляються обласним управлінням охорони здоров’я. Здійснюємо й закупівлі власним коштом. Зараз плануємо придбати понад тисячу протиепідеміологічних костюмів. Для цього шукаємо тільки ліцензованих виробників. Крім того, отримуємо допомогу від благодійників. Все чітко обліковуємо та реєструємо. Про нашу забезпеченість знає медичний персонал”, – сказав Олександр Дудник в коментарі місцевому виданню “Прочерк”.

Олександр Дудник розповів про постачання засобів захисту чотирма шляхами

Про масштаб волонтерської допомоги медикам свідчить «експеримент» Укрінформу: за нашим запитом про засоби захисту, пошуковик Google видав мінімум 7 сторінок з новинами про забезпечення ними регіонів.

Між тим, у прес-службі МОЗ повідомили, що найближчим часом для українських лікарів закуплять ще 90 тисяч захисних костюмів та інші засоби захисту.

Що можна зробити, аби протягнути на тому, що є

Проблема нестачі надійного захисту для медиків – окулярів, захисних екранів для обличчя спровокувала появу нових способів її вирішення. Наприклад, ВОЛОНТЕРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ МАСКИ ДЛЯ ДАЙВІНГУ ПЕРЕРОБИЛИ ПІД МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ, ЗАМІНИВШИ ДИХАЛЬНУ ТРУБКУ – ФІЛЬТРАМИ, повідомив 5 канал. Такий досвід запозичили в італійських медиків і вирішили застосувати в Україні, розповів анестезіолог Володимир Рожко. Наразі волонтери виготовили більше сотні перехідників-адаптерів для таких масок і перетворили їх на засіб захисту, але шукають спонсорів для ширшого виробництва, а також майстрів, які могли б за схемами на 3D принтері адаптери друкувати.

Волонтери переробили для медиків маски для дайвінгу

Директор Revival Institute for Future, інфекціоніст Вадим Арістов говорить, що У ПРОТОКОЛАХ CDC (ЦЕНТР З КОНТРОЛЮ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ У США) ЙДЕТЬСЯ ПРО ТЕ, ЩО МОЖНА ДЕЗІНФІКУВАТИ РЕСПІРАТОРИ, ПІСЛЯ ЧОГО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЇХ ПОВТОРНО. “Це не рекомендовано, але допускається – щоб використовувати засоби захисту довший час, якщо є їхній дефіцит. Найпростіший дезінфектант – час. Просте відкладання, адже відомо, що вірус залишається активним до 3 діб. Але для цього потрібно, щоб кожен медик мав комплектів на 5 діб – щоб вікористовувати поки попередні респіратори «відлежуються». За нашими розрахунками, вартість лікування середнього чи важкого випадку COVID-19 коштує від 60 до 83 тисяч гривень. Близько 70% з цієї суми складає вартість засобів індивідуального захисту для медичних працівників, які знаходяться поруч з інфікованим пацієнтом. Якщо ж використовувати повторне дезінфікування і інші підходи з оптимізації чисельності ЗІЗ, то цю вартість можна знизити до 28-32 тисяч гривень. Однак це все одно більше, ніж дозволяє наявне фінансування лікарень. Тому потрібно негайно вводити корекцію до фінансових механізмів медреформи”.

Що ж, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, друга половина квітня стане вирішальною у розвитку ситуації. Тепер головне за цей час максимально наростити забезпечення засобами захисту наших медиків, щоб вони були готовими у разі негативного сценарію лікувати і рятувати життя, а не опинилися на лікарняних ліжках поруч з іншими інфікованими.

Юлія Горбань, Київ