У Нацгвардії - перший випадок COVID-19

У Національній гвардії виявили перший випадок захворювання військового на COVID-19, йому надається вся необхідна медична допомога.

Про це інформує пресслужба Національної гвардії України.

"У військового строкової служби харківської бригади оперативного призначення виявили COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 квітня у військового строкової служби харківської бригади оперативного призначення виявили високу температуру. Цей факт з’ясувався під час медогляду перед підготовкою до несення служби.

Як уточнюється, військового одразу доправили у Харківський госпіталь МВС України, де провели експрес-тест на COVID-19, і спочатку тест показав негативний результат.

Тож, для продовження лікування з діагнозом пневмонія, військовослужбовця направили до Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, де чоловік і досі перебуває.

Наразі стан військовослужбовця НГУ задовільний, температура в межах норми, йому надається вся необхідна медична допомога.

"У військовій частині проводяться заходи відповідно до протоколу, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Особи, які контактували з хворим, визначені. За ними призначено медичний догляд", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що у приміщеннях проводиться дезінфекція не менш, ніж три рази на добу, а пересування нацгвардійців у межах частини, а також між військовими підрозділами обмежено.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 квітня в Збройних силах України зареєстровано 23 хворих на коронавірус.