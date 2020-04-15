На обсервацію відправили 417 українців, які повернулися з-за кордону

В Україні на сьогодні на обсервації перебувають 417 громадян, які повернулися з-за кордону.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обсервацію як протиепідеміологічний захід вперше застосовано в Україні в такому обсязі. Станом на 19 годину 14 квітня функціонувало 34 об'єкти обсервації, в цих закладах перебувало 417 людей", - сказав Степанов.

Він додав, що організація заходів обсервації покладена на органи місцевого самоврядування у співпраці зі службами Нацполіції та медиками.

Як повідомляв Укрінформ, уряд наприкінці березня ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.