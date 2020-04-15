Нацслужба здоров'я візьме участь в аудиті лікарень - Степанов

Національна служба здоров'я України візьме участь в аудиті системи охорони здоров'я.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1 квітня у нас все фінансування вторинної ланки йде через НСЗУ, а це всі лікарні - міські, районні, обласні, вони всі зараз фінансуються через НСЗУ. В умовах COVID-19 для нас це було дуже важливо. І ми цю роботу почали і з НСЗУ, і безпосередньо комунікуємо з департаментами охорони здоров’я, безпосередньо з лікарнями. Дивимося, які прогнози, по заробітних платах для лікарів, щодо решти питань, забезпечення обладнання, стану будівель, всіх процесів, які проходять в системі охорони здоров’я. Поки що ті цифри, які ми бачимо, викликають занепокоєння", - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров’я Степанов анонсував аудит системи охорони здоров’я.