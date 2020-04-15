Служба безпеки просить арештувати генерал-майора, який шпигував на ФСБ

До Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно генерал-майора Валерія Шайтанова, якого звинувачують у співпраці з ФСБ.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці суду у Facebook.

"Повідомляємо, що 15 квітня 2020 року на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання Головного слідчого управління Служби безпеки України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Шайтанова Валерія Альбертовича". - йдеться у повідомленні.

Розгляд вказаного клопотання відбудеться у середу 15:30 год. під головуванням слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Трубнікова А.В.

Як повідомлялося, контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Фото: СБУ