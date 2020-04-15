В Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність імунітету до коронавірусу - Ляшко

Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету до коронавірусу.

Про це повідомив заступник глави МОЗ - головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю журналу НВ.

"Нещодавно ми зустрічалися з однією приватною лабораторією, і я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас в питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету. І якщо у нас в маленьких населених пунктах був великий спалах, то можна буде досліджувати, у кого з’явився імунітет, у кого ні. Ось це може бути одним з варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести з наявності (у населення – ред.) імунітету", - підкреслив головний санлікар.

Водночас він розкритикував позицію, що колективний імунітет у населення буде сформовано після того, як певна його частина перехворіє на коронавірус.

"Колективний імунітет формується профілактикою. Колективний імунітет, який формується через хворобу, - це середньовічний колективний імунітет", - висловив переконання Ляшко.

Також, за його словами, імунітет може бути створений за рахунок вакцинації, і на це сьогодні робиться головний розрахунок.

"Порятунок для нас - винахід вакцини", - зазначив Ляшко.

Загалом, за його словами, можливе пом’якшення карантину розглядатиметься після 24 квітня. Причому для ухвалення рішення Україна орієнтуватиметься не лише на ситуацію у себе, але й в країнах ЄС.

"Ми будемо спостерігати за динамікою в країнах Європейського Союзу і пропонувати певні кроки пом’якшення, беручи до уваги ситуацію у нас. Але пом’якшення будуть", - зазначив Ляшко.

При цьому він назвав фейком повідомлення, що в Іспанії оголосили про початок пом’якшення режиму карантину для ряду галузей.

"Це фейк. Там буде зроблено заяву, що в Іспанії пом’якшення карантину поки що не буде. В Італії — так, буде пом’якшення. Оскільки, за всіма прогнозами, Італія пройшла пік у всіх областях. Крім однієї, де пік очікується до 17 квітня", - повідомив Ляшко.

Щодо ситуації всередині України, то за словами головного санлікаря, визначальною буде ситуація з Великодніми святами.

"Нам би зараз на Великдень дотримуватися всіх умов карантину. Подивимося, що буде через п’ять-сім днів після Великодня, коли буде найбільше число інфікованих, якщо люди не будуть дотримуватися карантину. А після цього будемо приймати рішення. Якщо люди почнуть масово все порушувати, то у нас може бути величезний сплеск. Середній інкубаційний період (корона вірусу) 14 днів. Але симптоми з’являються на п’ятий-сьомий день", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки.