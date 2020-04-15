Шмигаль доручив пришвидшити виплати з тимчасового безробіття

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надати центрам зайнятості інструкції для пришвидшення виплат людям по тимчасовому безробіттю.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості всі інструкції, щоб пришвидшити виплату людям допомоги з тимчасового безробіття", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що у порівнянні з докарантинним періодом кількість звернень до відповідних служб зросла в 10 разів.

Крім того, Шмигаль нагадав, що раніше уряд спростив процедуру подання документів до центрів зайнятості і закликав усіх, хто втратив роботу в період карантину, реєструватися і надалі.