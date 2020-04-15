У Чернівецькому СІЗО у затриманої діагностували коронавірус – Денісова

У Чернівцях коронавірус діагностували у однієї із затриманих, яка перебувала в СІЗО.

Про це повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"В ЗМІ з'явилась інформація із заголовками про перший підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 однієї із засуджених у Чернівецькому СІЗО. Хотіла б прояснити ситуацію, щоб виключити будь-які спекуляції на цій темі. Затримана жінка не була допущена до камерних приміщень Чернівецького слідчого ізолятора, адже наявність захворювання у неї виявили під час проходження медичного обстеження", - поінформувала вона.

Денісова зазначила, що 27 березня жінка була доставлена до ізолятора тимчасового тримання №1 у Чернівцях, де вона пробула до ранку 28 березня.

"На момент потрапляння до ІТТ симптомів респіраторного захворювання у затриманої не було, жінка також не скаржилась на здоров'я. Під час здійснення процедури опису флюорографічного знімка, лікар-рентгенолог рекомендував дообстежити затриману особу у лікаря-пульмонолога, який діагностував підвищений тиск та температуру тіла. Відповідно, останній відправив на дообстеження до лікаря-інфекціоніста, який діагностував "ГРВІ", - повідомила омбудсмен.

Після проведення вказаних обстежень затриману особу конвойним нарядом поліції доставили до Шевченківського районного суду міста Чернівці для обрання запобіжного заходу, після чого жінку повезли до Чернівецького слідчого ізолятора.

"Під час прийому в СІЗО відповідальний медичний працівник наполіг на проходженні заарештованою експрес-тесту на наявність COVID-19, результат якого був "слабо позитивним". Жінку негайно госпіталізували до Чернівецької обласної клінічної лікарні, де помістили в окремий бокс інфекційного відділення", - зазначила уповноважена.

Денісова також наголосила, що в ІТТ жінка перебувала сама, до камерних приміщень СІЗО заарештована не була допущена.

"Усі медичні працівники місць несвободи, лікарі, які проводили обстеження жінки та співробітники поліції, які мали контакт із заарештованою, були 14 днів на самоізоляції. Після чого пройшли перевірку на наявність захворювання – у жодного з них COVID-19 не виявлено", - зауважила вона.

Крім того, голова Шевченківського районного суду м. Чернівців та його помічник, які брали участь у судовому засіданні, також перебували на самоізоляції 14 днів.

Денісова також наголосила, що у випадку виявлення захворювання на коронавірусну інфекцію в пенітенціарних установах України вона буде повідомляти особисто.