Посол України в Австрії вшанував пам'ять бійців, загиблих при визволенні Відня

Посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба вшанував пам'ять воїнів Другого та Третього Українських фронтів Радянської армії, які загинули при визволенні Відня в 1945 році.

Церемонія покладання вінка та квітів до пам’ятника воїнам-визволителям відбулася на площі Шварценбергплатц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"В останні роки ми спільно з громадою беремо участь у покладанні квітів до пам’ятника на Шварценбергплатц, щоб ушанувати пам'ять воїнів, які віддали життя у боротьбі з нацизмом. Цього року, на жаль, у зв’язку з пандемією коронавірусу так не вийшло, але вінок від посольства та квіти від мене особисто все ж було покладено. Ми пам’ятаємо про ці дати, ми пам’ятаємо про подвиг наших предків, ми пам’ятаємо що це були Другий та Третій Українські фронти, які визволяли Відень", - зазначив український посол.

Дипломат підкреслив, що визволення Відня є важливою пам’ятною подією і для його родини, оскільки брат його бабусі, військовий шофер Василь Кухар, брав участь у цій військовій операції.

Україна вшанувала пам'ять загиблих при звільненні Відня від нацизму / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Водночас посол наголосив, що Україна не допустить "приватизації" сучасною Росією спільної звитяги та жертовності воїнів усіх народів, які воювали під час Другої світової війни у складі Радянської армії.

"Серед австрійців є таке уявлення, що це, так би мовити, російська тема. Вважаю, що це неправильно, оскільки серед визволителів було дуже і дуже багато українців. І тому ми не віддамо цю тему росіянам, і нікому не віддамо. Для нас це - наше", - заявив Щерба.

Віденська наступальна операція військ Другого та Третього Українських фронтів за підтримки 1-ї болгарської армії тривала від 16 березня до 15 квітня 1945 року. Під час цієї операції загинули понад 41 тис. визволителів (враховуючи 2,7 тис. болгарських солдатів), поранення дістали більше 136 тис. солдатів (у тому числі понад 7 тис. болгарських).