СБУ блокувала схему переправлення та легалізації іноземців в Україні
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Служба безпеки України блокувала діяльність організованого злочинного угруповання, яке займалось незаконним переправленням, легалізацією іноземців у нашій країні та незаконно оформлювало дозволи на вивезення неповнолітніх дітей за кордон. До складу групи входив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу", - йдеться у повідомленні.
Як встановили оперативники спецслужби, учасники угруповання «допомагали» іноземцям нелегально в’їхати в Україну.
Вони виготовляли «клієнтам» підроблені офіційні документи: візи, паспорти, посвідки на проживання іноземців в Україні.
Нашим громадянам зловмисники також незаконно оформлювали нотаріально засвідчені дозволи на вивезення неповнолітніх дітей за кордон без відома одного з батьків або третіми особами. Вартість такої «послуги» становила 150-200 євро.
Під час спецоперації правоохоронці затримали фігурантів кримінального провадження безпосередньо після виготовлення та продажу чергового підробленого нотаріально засвідченого дозволу на вивезення дитини за межі України.
У ході проведення обшуків у житлових та офісних приміщеннях учасників угруповання у Києві та області співробітниками СБ України вилучили підроблені офіційні документи суворої звітності, печатки, штампи, підроблені бланки віз іноземних держав, підроблені заяви з дозволами батьків на виїзд дітей за кордон з іншими особами, фотокопії сторінок паспортів батьків з явними ознаками підроблення, чисті бланки паспортів для виїзду за кордон.
Правоохоронці також виявили 3-D принтер, на якому виготовлялись підроблені кліше штампів і печаток державних установ, а також кошти, отримані від протиправної діяльності.
Наразі трьом фігурантам, у тому числі й приватному нотаріусу, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.