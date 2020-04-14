СБУ блокувала схему переправлення та легалізації іноземців в Україні

Служба безпеки України затримала трьох учасників організованого злочинного угруповання, яке займалось незаконним переправленням, легалізацією іноземців у нашій країні та незаконно оформлювало дозволи на вивезення неповнолітніх дітей за кордон.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України блокувала діяльність організованого злочинного угруповання, яке займалось незаконним переправленням, легалізацією іноземців у нашій країні та незаконно оформлювало дозволи на вивезення неповнолітніх дітей за кордон. До складу групи входив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу", - йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники спецслужби, учасники угруповання «допомагали» іноземцям нелегально в’їхати в Україну.

Вони виготовляли «клієнтам» підроблені офіційні документи: візи, паспорти, посвідки на проживання іноземців в Україні.

Нашим громадянам зловмисники також незаконно оформлювали нотаріально засвідчені дозволи на вивезення неповнолітніх дітей за кордон без відома одного з батьків або третіми особами. Вартість такої «послуги» становила 150-200 євро.

Під час спецоперації правоохоронці затримали фігурантів кримінального провадження безпосередньо після виготовлення та продажу чергового підробленого нотаріально засвідченого дозволу на вивезення дитини за межі України.

У ході проведення обшуків у житлових та офісних приміщеннях учасників угруповання у Києві та області співробітниками СБ України вилучили підроблені офіційні документи суворої звітності, печатки, штампи, підроблені бланки віз іноземних держав, підроблені заяви з дозволами батьків на виїзд дітей за кордон з іншими особами, фотокопії сторінок паспортів батьків з явними ознаками підроблення, чисті бланки паспортів для виїзду за кордон.

Правоохоронці також виявили 3-D принтер, на якому виготовлялись підроблені кліше штампів і печаток державних установ, а також кошти, отримані від протиправної діяльності.

Наразі трьом фігурантам, у тому числі й приватному нотаріусу, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.

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Тривають слідчі дії.