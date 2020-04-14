Справа про підпал офісу "Партії регіонів": ДБР звинувачує Луценка у незаконному рішенні

У Держбюро розслідувань звинуватили колишнього генпрокурора Юрія Луценка у прийнятті незаконного рішення щодо передання від МВС до Управління спецрозслідувань Генпрокуратури справи про підпал офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року, внаслідок якого загинула людина.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті ДБР.

"Повідомлення Луценка Ю. про його особисту присутність під час подій, пов’язаних з підпалом офісу "Партії регіонів", вказує на незаконність прийняття ним процесуальних рішень у цьому провадженні, де він є свідком, та може свідчити про конфлікт інтересів при прийняття рішення про зміну підслідності у кримінальному провадженні", - йдеться у заяві.

У відомстві нагадали, що досудове розслідування у справі за фактом убивства Володимира Захарова, 1948 р.н., з 18 лютого 2014 р по 15 листопада 2017-го проводили слідчі МВС, які сформували основну доказову базу. Проте, після прийняття на той час генеральним прокурором Луценком рішення про зміну підслідності у цьому провадженні та передачу його до Департаменту спецрозслідування ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка "слідчі дії у провадженні не проводилися", стверджують у ДБР.

Там також наголосили, що відповідно до матеріалів кримінальних проваджень та встановленої хронології подій, розстріли на Майдані та прилеглих вулицях у Києві 18 лютого 2014 року розпочалися саме після підпалу офісу "Партії регіонів".

Водночас, у ДБР назвали недостовірними висловлювання Луценка стосовно того, що експрезиденту Януковичу, ексглаві МВС Захарченку, ексголові СБУ Якименку і екскомандувачу Внутрішніх військ МВС Шуляку повідомлено про підозру у грудні 2018 року, а подані клопотання щодо них про дозвіл на заочне засудження нібито блокувалися адвокатами, серед яких був і нинішній перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков.

«Відповідно до матеріалів кримінальних проваджень, повідомлення про підозру щодо вищезазначених осіб слідчими та прокурорами Генеральної прокуратури підготовлено ще 2017 року... З квітня 2018 року (одержання останніх ухвал щодо спецрозслідування) у прокуратури не було жодних підстав, що перешкоджали направленню обвинувальних актів до суду щодо Януковича В., Якименка О., Тоцького В., Захарченка В., Ратушняка В. та Федчука П. з обвинуваченням у подіях, що мали місце 18-20 лютого 2014 року. Проте, протягом більш ніж пів року, до 27.11.2018, коли через зміни у КПК таку можливість було втрачено, обвинувальні акти до суду не скеровано», - заявили у ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, 10 квітня ДБР повідомило колишньому народному депутату Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві під час Революції гідності.

За інформацією ДБР, 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та брала безпосередню участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій розташовувався офіс "Партії регіонів". Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у партійному офісі.