У МОЗ пояснили, куди підуть кошти фонду боротьби з COVID-19

Кошти фонду боротьби з коронавірусом будуть використані на виплати медикам, закупівлю обладнання, ліків і медвиробів для лікарень, а також на відшкодування витрат на обсервацію місцевим бюджетам.

Про це на брифінгу у вівторок заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Верховна Рада (на позачерговому засіданні 13 квітня - ред.) внесла зміни до держбюджету. Було створено фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд грн. Куди підуть кошти цього фонду? Перше - це додаткові виплати медпрацівникам, підвищення заробітної плати до 300%. Друге — придбання медичного обладнання, перш за все апаратів штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, ліків, які використовуються безпосередньо на лікування хворих на COVID-19”, - сказав Степанов.

За його словами, за рахунок фонду також будуть здійснюватися виплати громадянам, які через так звану коронакризу втратили роботу, надання одноразової грошової допомоги членам сімей медпрацівників, які померли від COVID-19.

Крім того, коштом фонду буде здійснюватися поповнення резервного фонду держбюджету на 3 млрд грн.

“З цих коштів, в тому числі, підуть кошти на фінансування витрат місцевих бюджетів на здійснення обсервації людей, які приїжджають з-за кордону”, - уточнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 квітня на позачерговому засіданні підтримала зміни до держбюджету на 2020 рік, якими передбачено скоротити дохідну частину на 119,75 млрд грн, а видаткову - збільшити на 82,4 млрд грн.

Водночас, передбачено створення фонду боротьби з COVID-19 обсягом 64,7 млрд грн.