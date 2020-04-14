У МОЗ пояснили, куди підуть кошти фонду боротьби з COVID-19

У МОЗ пояснили, куди підуть кошти фонду боротьби з COVID-19

Укрінформ
Кошти фонду боротьби з коронавірусом будуть використані на виплати медикам, закупівлю обладнання, ліків і медвиробів для лікарень, а також на відшкодування витрат на обсервацію місцевим бюджетам.

Про це на брифінгу у вівторок заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Верховна Рада (на позачерговому засіданні 13 квітня - ред.) внесла зміни до держбюджету. Було створено фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд грн. Куди підуть кошти цього фонду? Перше - це додаткові виплати медпрацівникам, підвищення заробітної плати до 300%. Друге — придбання медичного обладнання, перш за все апаратів штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту, ліків, які використовуються безпосередньо на лікування хворих на COVID-19”, - сказав Степанов.

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За його словами, за рахунок фонду також будуть здійснюватися виплати громадянам, які через так звану коронакризу втратили роботу, надання одноразової грошової допомоги членам сімей медпрацівників, які померли від COVID-19.

Крім того, коштом фонду буде здійснюватися поповнення резервного фонду держбюджету на 3 млрд грн.

“З цих коштів, в тому числі, підуть кошти на фінансування витрат місцевих бюджетів на здійснення обсервації людей, які приїжджають з-за кордону”, - уточнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 квітня на позачерговому засіданні підтримала зміни до держбюджету на 2020 рік, якими передбачено скоротити дохідну частину на 119,75 млрд грн, а видаткову - збільшити на 82,4 млрд грн.

Водночас, передбачено створення фонду боротьби з COVID-19 обсягом 64,7 млрд грн.

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