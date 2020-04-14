Степанов пояснив, як приймається рішення про виїзд екстреної меддопомоги до хворого

Рішення щодо виїзду екстреної медичної допомоги до хворого приймається за чітким алгоритмом.

Про це на брифінгу у вівторок, 14 квітня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас розроблений дуже чіткий алгоритм реагування екстреної медичної допомоги. Відповідно диспетчер повинен зробити опитування, які клінічні симптоми. Наприклад, це дуже стійка лихоманка, висока температура, або є відповідні великі проблеми з диханням, або біль за грудиною. Тобто по дуже чіткому алгоритму відбувається опитування і приймається рішення щодо виїзду екстреної медичної допомоги", - сказав Степанов.

Він зазначив, що є поодинокі випадки недотримання алгоритму з боку диспетчерів чи випадки, коли людина, яка телефонує, чітко не визначає свою симптоматику.

Але Степанов підкреслив, що це поодинокі випадки, і МОЗ дуже чітко реагує на них, щоб унеможливлювати їх у майбутньому.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків