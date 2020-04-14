Сервісом е-Малятко вже скористалися майже 2,5 тисячі сімей

Від початку року, коли було запущено сервіс е-Малятко, його послугами скористалися майже 2,5 тисячі сімей, у яких народилася дитина.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, інформує пресслужба Мін’юсту.

«З часу запровадження цим сервісом скористались 2460 громадян. Як показує статистика, окрім проведення державної реєстрації народження, популярними є послуги реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (2380), призначення державної допомоги при народженні дитини (1836) та внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру (1419)», - розповіла Оніщук.

Вона наголосила, що згодом комплексну послугу е-Малятко впровадять у всіх відділах державної реєстрації актів цивільного стану України.

Як повідомлялося, експериментальний проєкт е-Малятко з початку року запроваджено в низці міст. Зокрема, ним можна скористатися у Вінниці, Луцьку, Дніпрі, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Львові, Одесі, Рівному, Харкові, Києві та cелі Бузова Києво-Святошинського району Київської області.

Сервіс дає батькам новонародженого можливість отримати у закладі охорони здоров’я, де зявилася на світ дитина, 10 базових послуг за однією заявою.