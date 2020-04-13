Кабмін виділив ДСНС 100 мільйонів

Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій 100 млн гривень на заходи, пов’язані із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Відповідне розпорядження № 406-р від 13 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"Виділити Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 100 млн гривень для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій", - зазначається в документі.

Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Водночас МВС має затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, передбачених цим розпорядженням.

Як повідомлялося, рятувальники ДСНС з 4 квітня гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні. Станом на 13 квітня до її ліквідації вже залучили 415 осіб та 98 одиниць техніки, у тому числі літаки та вертольоти ДСНС.