Санітарний катер "Сокаль" ВМС готовий приймати хворих із коронавірусом

Санітарний катер "Сокаль", який дислокується в Одесі, підготовлений для ізоляції хворих із коронавірусом.

Про це повідомляє АрміяInform.

"На території Практичної гавані (м. Одеса – ред.) знаходиться чимало кораблів. Для того, щоб обмежити пересування хворого за КПП військової частини та його контактування зі здоровими людьми, було ухвалене рішення у разі потреби для ізоляції інфікованих використовувати санітарний катер "Сокаль". Після прибуття хворого на борт цього судна буде проведено його огляд, забір необхідних зразків для аналізів. На основі даних медичні працівники приймуть рішення про подальшу тактику його лікування, госпіталізацію чи ізоляцію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на катері є два ізолятори: загальний та для важких хворих. "Сокаль" обладнаний душовими кабінами, операційною, де можна проводити лікувальні процедури, приладами, які фіксують пульс, тиск, температуру.

Катер забезпечено дезінфекційними засобами, а також всіма необхідними медикаментами для надання допомоги. Для того, щоб екіпаж та хворі не ходили на загальний камбуз, на борту організовано відповідне харчування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня в Збройних Силах України загалом зареєстровано 19 випадків захворювання на COVID-19, з них один випадок летальний, одна людина одужала. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 25 осіб.

За минулу добу в ЗСУ за допомогою ПЛР тестування було підтверджено один випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у працівника ЗСУ, який 8 квітня був госпіталізований до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Стан здоров’я стабільний важкий.

Фото: armyinform.com.ua