Парламент виключив «тютюнову поправку» із закону про єдиний рахунок для сплати податків

ВР ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з урахуванням пропозицій Президента Володимира Зеленського.

Відповідне рішення 13 квітня підтримали 279 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Загалом глава держави вніс до Ради три пропозиції стосовно закону про єдиний рахунок для сплати податків і ЄСВ.

Так, Президент запропонував пункт 2 розділу II «Прикiнцевi та перехідні положення» цього закону щодо змін до статті 18 закону «Про державне регулювання виробництва i обігу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального» виключити як такий, що не відповідає Конституції, Господарському кодексу України та закону «Про ціни і ціноутворення», а відтак, не може бути підтриманий.

Окрім того, Зеленський пропонував зміни до пункту 1 частини десятої статті 9, пункту 1 частини дванадцятої статті 25 закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» викласти з урахуванням внесених змін законом «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи», за яких у наведених положеннях вживається термін «податковий орган» замість терміну «орган доходів і зборів».

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (законопроєкт №1049), що пов'язаний із законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Обидва документи запроваджують єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску.

Закони передбачають запровадження системи сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податків на єдиний рахунок, який буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.

Під час ухвалення закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у другому читанні було враховано поправку, яка підвищує обов’язкову націнку дистриб’юторів, оптовиків та роздрібників на сигарети (на рівні 7% та 13%) і тим самим змушує виробників підняти ціни на сигарети.

19 лютого Президент Володимир Зеленський ветував закон і повернув його до Ради на повторний розгляд зі своїми пропозиціями.