Позов Суркісів до Нацбанку: Верховний суд назвав дату розгляду

Велика палата Верховного суду призначила на 27 квітня розгляд у справі за позовом родини Суркісів до Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Facebook.

"Велика палата Верховного суду призначила до розгляду справу за позовом родини Суркісів до Національного банку на 10:30 27 квітня. На останньому засіданні судом була оголошена перерва", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками ПриватБанку особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in, у рамках якої гроші на їхніх рахунках у ПриватБанку були стягнуті на користь держави.

НБУ пояснив, що пов’язані особи - це ті, хто мав особливі стосунки з колишніми власниками ПриватБанку: родинні зв’язки, спільні бізнес-інтереси. Також пов’язані особи отримували кредити і розміщували депозити у банку не на ринкових умовах.

"Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб списуються або ж конвертуються в капітал банку. При націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним особам", - нагадали в НБУ та додали, що під процедуру bail-in потрапили кошти пов’язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн.

Потенційні наслідки рішення у справі за позовом родини Суркісів масштабніші, ніж здається на перший погляд, вважають у Нацбанку.

"Від цього (розгляду - ред.) залежатиме хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським та державою за законність націоналізації ПриватБанку. Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації призупинено до розгляду "справи родини Суркісів", - підкреслили в НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення перенести розгляд справи щодо оскарження рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку. Рішення відклали до остаточного рішення Верховного суду у справі щодо визнання родини Суркісів пов’язаними з ПриватБанком особами та обміну їхніх вкладів у ПриватБанку на акції.

18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.

ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель непрацюючих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювали у 212,795 млрд грн.